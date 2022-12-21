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Житель столицы готовил акт терроризма

21 Декабря 2022, 11:33
Житель столицы готовил акт терроризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О вступлении в законную силу приговора Сарыаркинского районного суда города Астаны в отношении жителя столицы «Ш» сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан.

Ему назначено 15 лет лишения свободы.

Апелляционной коллегией по уголовным делам суда города Астаны приговор оставлен без изменения.


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