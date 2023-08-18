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    Житель США выиграл в лотерею более $40 000

    18 Августа 2023, 21:38

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 22-летний житель штата рассказал, что они с другом смотрели виртуальные скачки и он попросил друга показать ему принцип работы игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство UPI.

    «Я случайно выбрал трех лошадей и выиграл бонус. Я не знал об этом. Когда я посмотрел вверх, то увидел коэффициенты и понял, что у меня не очень хорошие шансы на победу», - сказал молодой человек.

    Он был шокирован, когда отсканировал билет и увидел выигрыш.

    «Я думал, что выиграл что-то вроде $800, но на экране высветился приз в размере $40 044», - сказал он.

    Счастливый победитель лотереи сказал, что выигранные деньги потратит на закрытие кредитов и оплатит расходы, связанные с поиском работы.

    Ранее в Индии 11 женщин, собирающих мусор, сорвали джекпот в 100 миллионов рупий (1,2 миллиона долларов), купив лотерейный билет. Также удача улыбнулась пенсионерке из Канады. Она стала обладателем джекпота лотереи Lotto Max в размере 22 миллионов долларов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Мировые новости
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