Житель СКО остался без руки после нападения медведя в зоопарке

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи борются за руку 43-летнего мужчины, на которого почти месяц назад напал медведь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в конце июня на сотрудника зоопарка в зоне отдыха, расположенной в Кызылжарском районе, напал бурый медведь.

«Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что дикое животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, 6-го июня принятому в данную зону отдыха на испытательный срок по договору оказания услуг для уборки территории и кормления животных. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

Бригада скорой на месте оказала помощь пострадавшему и доставила его в больницу. Одну руку мужчине ампутировали сразу. За вторую – борются. Пока никаких прогнозов на возможность сохранения руки врачи не делают.