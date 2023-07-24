Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Житель СКО остался без руки после нападения медведя в зоопарке

    24 Июля 2023, 16:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи борются за руку 43-летнего мужчины, на которого почти месяц назад напал медведь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в конце июня на сотрудника зоопарка в зоне отдыха, расположенной в Кызылжарском районе, напал бурый медведь.

    «Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что дикое животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, 6-го июня принятому в данную зону отдыха на испытательный срок по договору оказания услуг для уборки территории и кормления животных. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    Бригада скорой на месте оказала помощь пострадавшему и доставила его в больницу. Одну руку мужчине ампутировали сразу. За вторую – борются. Пока никаких прогнозов на возможность сохранения руки врачи не делают.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте
    Более 15 тысяч детей родились в Астане в этом году
    Где и как можно заразиться туберкулезом
    Два трупа и ребенка в коляске нашли на дороге в СКО
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах