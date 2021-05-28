Житель Шымкента угнал машину в Таразе и продал ее по запчастям

ТАРАЗ. КАЗАХСТАН – Деятельность автоугонщика из Шымкента пресекли жамбылские стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Центр оперативного управления полиции города Тараза с заявлением об угоне автомашины обратился 31-летний житель областного центра.

«Автомобиль жителя Тараза «ВАЗ-2114» был припаркован ночью возле дома в одном из микрорайонов города, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний житель Шымкента. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что продал угнанный автомобиль по запчастям».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража), уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.