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      Жамбылская область

    Житель Шымкента угнал машину в Таразе и продал ее по запчастям

    28 Мая 2021, 05:55

    ТАРАЗ. КАЗАХСТАН – Деятельность автоугонщика из Шымкента пресекли жамбылские стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Центр оперативного управления полиции города Тараза с заявлением об угоне автомашины обратился 31-летний житель областного центра.

    «Автомобиль жителя Тараза «ВАЗ-2114» был припаркован ночью возле дома в одном из микрорайонов города, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний житель Шымкента. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что продал угнанный автомобиль по запчастям».

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража), уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Шымкент
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