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    Житель Шымкента пытался совершить самоподжог в прокуратуре

    28 Августа 2023, 18:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента пытался совершить самоподжог в прокуратуре, МИА «Казинформ»

    По информации прокуратуры города Шымкента, в здание фронт-офиса прокуратуры пришли около 15 человек с заявлением о несогласии с процессуальным решением по уголовному делу, зарегистрированному Енбекшинским районным управлением полиции, а также с требованием принять на личный прием.

    При проведении дежурным прокурором прокуратуры города Шымкент разъяснительных работ один из посетителей попытался совершить самоподжог, облив себя «бензином».

    Оперативными действиями сотрудников прокуратуры не допущен самоподжог.

    Бригадой скорой помощи оказана необходимая медицинская помощь одной из женщин.

    Факт зарегистрирован в КУИ Аль-Фарабийского РУП, проводятся проверочные действия.

    По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям участников события.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Шымкент Прокуратура
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