Житель Шымкента осужден за сбыт контрафактных сигарет

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Шымкента Е. Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии», - говорится в сообщении.

Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.

Гражданин Е. Агманов привлечен к одному году ограничения свободы.

«Табачные изделия и прочая продукция, содержащая табак, являются подакцизными товарами и подлежат обязательной маркировке. Если сигареты не имеют маркировки, то товар считается контрафактным. При этом ежегодно оборот контрабанды и контрафакта наносит значительный материальный ущерб государству», - отметили в ведомстве.



