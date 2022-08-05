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    • Житель Сарыагаша ранил ножом женщину и украл сумку с 4 млн тенге

    5 Августа 2022 12:00

    САРЫАГАШ-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    В дежурную часть Сарыагашского районного отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину с ножевым ранением.

    Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где угрожая физической расправой, нанес ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 млн тенге.

    На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников криминальной полиции. Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятие, направленных на задержание подозреваемого. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

    Сотрудники департамента полиции Туркестанской области задержали подозреваемого в городе Нур-Султане. Им оказался житель Сарыагаша, которого доставили в отдел полиции. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства.

    По факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 3 УК РК «Разбой» и по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 «Покушение на убийство». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
    #Нур-Султан #Туркестанская область #Борьба с преступностью #МВД РК
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