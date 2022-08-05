Житель Сарыагаша ранил ножом женщину и украл сумку с 4 млн тенге

САРЫАГАШ-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

В дежурную часть Сарыагашского районного отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину с ножевым ранением.

Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где угрожая физической расправой, нанес ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 млн тенге.

На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников криминальной полиции. Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятие, направленных на задержание подозреваемого. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области задержали подозреваемого в городе Нур-Султане. Им оказался житель Сарыагаша, которого доставили в отдел полиции. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 3 УК РК «Разбой» и по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 «Покушение на убийство». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области



