Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Житель Павлодара рекламировал огнестрельное оружие в соцсетях

    5 Июня 2023, 10:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У 33-летнего мужчины изъяли огнестрельное оружие, передает МИА «Казинорм» со ссылкой на Polisia.kz.

    При мониторинге социальных сетей на одной из страниц в Instagram 2 июня было опубликовано видео, где мужчина «рекламирует» огнестрельное оружие.

    «Оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью установлена личность мужчины. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Павлодара, у которого изъят пневматический пистолет Стечкин. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими будут метеоусловия в городах страны 21 июня
    Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    Растут случаи тепловых ударов в Таразе
    Заморозки прогнозируют в СКО
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане