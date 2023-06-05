Житель Павлодара рекламировал огнестрельное оружие в соцсетях

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У 33-летнего мужчины изъяли огнестрельное оружие, передает МИА «Казинорм» со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге социальных сетей на одной из страниц в Instagram 2 июня было опубликовано видео, где мужчина «рекламирует» огнестрельное оружие.

«Оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью установлена личность мужчины. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Павлодара, у которого изъят пневматический пистолет Стечкин. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.