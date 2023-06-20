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      Улытауская область

    Житель области Улытау передал в полицию пистолет с 98-летней историей

    20 Июня 2023, 11:16

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 32-летний житель Жанааркинского района Ерсин Тажмаганбетов при проведении строительных работ в подвале обнаружил пистолет, закопанный в землю. Мужчина немедленно позвонил в полицию и передал найденный предмет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

    Исследование, проведенное экспертами оперативно-криминалистического управления областного департамента полиции, показало, что это оружие имеет почти столетнюю историю. Пистолет Намбу 14 – это японский пистолет, разработанный в 1925 году. Пистолеты Намбу были основным личным оружием японской императорской армии в 1920-х и 1940-х годах, производившимся до конца Второй мировой войны.

    Полицейские поблагодарили гражданина, сдавшего оружие. В ближайшее время пистолет будет передан в областной музей.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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