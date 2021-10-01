Житель Нур-Султана лишился квартиры из-за долгов по кредиту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Нур-Султана лишился квартиры из-за долгов по кредиту в одном из казахстанских банков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ по городу Нур-Султан.

Житель Нур-Султана имеет на иждивении восемь детей, от четырех разных жен. Более шести месяцев он не исполнял решение суда.

«Исполнительное производство было возбуждено в конце апреля, в это же время судебным исполнителем был осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном листе, для уведомления должника о необходимости исполнения решения суда. Дверь была заперта, на стук в дверь никто не ответил, опросив соседей, судебному исполнителю стало известно, что в квартире длительное время никто не проживает. В тот же день, должнику Т., на его рабочем месте (адвокатская контора), судебным исполнителем было вручено извещение о добровольном исполнении решения суда. В конце мая должнику направлено повторное извещение, о том, что бы должник со всеми проживающими там жильцами освободил квартиру до 26 мая 2021 года, добровольно», - говорит заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ по городу Нур-Султан Мадина Жанасаева.

Определением районного суда Нур-Султана, должнику Т. была предоставлена отсрочка на исполнение решение суда.

По истечении предоставленного судом срока отсрочки судебный исполнитель направил извещение о том, что 25.06.2021 года в 15:00 состоится, принудительное исполнение судебного акта о выселении.

Также был осуществлен выезд, на его рабочее место, адвокатскую контору, двери которой, были заперты, на телефонные звонки, должник не отвечал.

«23 июня 2021 года ЧСИ К. вынесено постановление о привлечении для участия в исполнительном производстве специалиста по вскрытию дверных замков. В день назначенного принудительного выселения, 25 июня 2021 года в 15:00 часов, прибыв по адресу осуществления исполнительных действий, судебный исполнитель совместно с представителем полиции, в присутствии двух понятых и законного собственника, установили, что, на входной двери, находилось множество извещений и квитанций по коммунальным платежам. Все это было зафиксировано на видеофиксацию. В присутствии ЧСИ, участкового инспектора, двух понятых, специалистом С. была вскрыта входная дверь. После чего был произведен осмотр квартиры, в которой отсутствовало водоснабжение, электричество, что подтвердило длительное отсутствие жителей. И соответственно задолженность за коммунальные услуги, которые должником Т. не погашались, вследствие чего эти долги погашены взыскателем, то есть законным собственником квартиры. Далее ЧСИ, составил акт, об отсутствии должника. В последующем была произведена замена дверных замков, и опечатывание двери», - продолжила Мадина Жанасаева.

Все исполнительные действия по выселению, были зафиксированы на видеокамеру, начиная с момента вскрытия дверей, и до передачи ключей квартиры собственнику/взыскателю гражданину М.

Позже, после совершенных выше действий, судебному исполнителю стало известно, что определением районного суда г. Нур-Султан, должнику Т., была предоставлена отсрочка по исполнению до 1 августа 2021 года.

28 июня 2021 года, на основании постановления, исполнительное производство было приостановлено.

В это время должник самостоятельно вскрыл входную дверь квартиры, которую опечатал ЧСИ, и сломал замок, ключи от которого находились у взыскателя, и повторно завладел самовольно квартирой.

Далее, 8 июля 2021 года, должник Т. обратился с административным иском в СМАС Нур-Султана, об оспаривании действий по выселению. Решением СМАС Нур-Султана в удовлетворении административного иска должника Т., отказано.

Срок по отсрочке исполнения решения суда, истек 1 августа 2021 года.

В связи с чем, ЧСИ, и были произведены повторные действия по выселению. Должник, его представитель, в назначенный день и время, будучи надлежащим образом извещенными, не явились.

«При вскрытии дверей, в квартире никого не оказалось. Выселение производилось с участием участкового, двух понятых. Имущество должника, находящееся в квартире, было описано, и вывезено на склад временного хранения. Дверной замок от входной двери, был заменен, ключи переданы взыскателю, который и вселился в квартиру, в тот же день», - говорит М. Жанасаева.

Постановлением ЧСИ К. от 20 августа 2021 года, исполнительное производство прекращено, в виду его исполнения.

«Относительно того, что судебный исполнитель выселил семью с восемью детьми, которые проживают совместно с должником в данной квартире, сообщаем: Да, действительно у должника имеется 8 (восемь) детей, но они рождены от 4 (четырех) разных жен, брак с которыми у должника прекращен, в оспариваемой квартире, они с ним не проживают (ни бывшие жены, ни восемь детей), и даже не прописаны. Дети проживают со своими матерями по другим адресам, и в других регионах. С должника в судебном порядке взыскиваются алименты», - добавила спикер.

«В однокомнатной квартире, были прописаны 20 человек. Среди них, не было ни самого должника, ни его детей, ни его бывших четырех жен. Покупатель приобрел квартиру в июле месяце прошлого года, и более года, не мог в нее заселиться. У него так же имеются на иждивении дети, и супруга. Он целый год, пока судился с должником, вынужден был арендовать съемное жилье. Сам выселяемый, гражданин Т. будучи членом коллегии адвокатов Акмолинской области, прекрасно знает об обязательности исполнения вступившего в законную силу решения суда, и последствия принудительного исполнения», - резюмировала Мадина Жанасаева.