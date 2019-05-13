Жительница Уральска купила медвежонка у российских циркачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт нахождения медвежонка на балконе одного из жилых многоэтажных домов города Уральска объяснили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выясняли информацию касательно «медвежонка на балконе» в г. Уральск. По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, 9 мая 2019 года приблизительно в 21.39 часов на пульт «102» поступило сообщение от очевидцев о том, что по адресу пр. Назарбаева, д.196 на балконе 2-го этажа ходит «медвежонок», - написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.



Далее он сообщает, что по приезду сотрудников полиции по вышеуказанному адресу факт вызова подтвердился. В ходе разбирательства была установлена гражданка М. Таласпаева (1977 г.р.), проживающая в городе Актау, которая представила все соответствующие документы на медвежонка.

«По данному факту была опрошена владелица медвежонка - гражданка Таласпаева, которая пояснила, что 8 мая 2019 года приобрела животное в городе Уфа РФ для дальнейшего разведения бурых медвежат, в целях выставления в цирке. Далее приехали в город Уральск на ночевку, чтобы медвежонок прошел акклиматизацию. После этого временно сняли квартиру по проспекту Назарбаева, д.196 и вышли купить еды. Мишку оставили в квартире, а он в это время он залез на балкон и испугал прохожих. Учитывая отсутствие уголовного и административного нарушения, материал оставлен без принятия процессуального решения и списан для хранения в номенклатурное дело», - пояснил Сакен Дилдахмет.