Жительницу ЗКО осудили за создание финансовой пирамиды

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств от физических лиц, путем розыгрыша мебели в онлайн-проекте «Мебельный проект-Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге. Суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет.