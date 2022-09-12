Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Жительницу ЗКО осудили за создание финансовой пирамиды

    12 Сентября 2022, 11:01

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств от физических лиц, путем розыгрыша мебели в онлайн-проекте «Мебельный проект-Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге. Суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Суды Финансовая пирамида
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчанина осудили на 11 лет за сбыт наркотиков в Кокшетау
    Под видом потребительского кооператива костанаец руководил финпирамидой
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске