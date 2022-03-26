Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Жительницу Туркестанской области объявили в международный розыск

    26 Марта 2022, 09:34

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей молодой женщины. В своем заявлении она указала, что её дочь сказала, что идёт в больницу, вышла из дома и пропала без вести. Начальник ДП области генерал-майор полиции Мурат Кабденов дал ряд поручений и взял данный факт под личный контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    В настоящее время под руководством заместителя начальника ДП ТО подполковника полиции Курманбека Сахова группой опытных полицейских ведутся розыскные мероприятия. Также к поискам подключены сотрудники городских и районных подразделений департамента полиции.

    Чтобы найти пропавшую без вести во все области и города направлены ориентировки с приметами молодой женщины и фотографией. Полицейские Туркестана тщательно проверяют все направления и места, куда могла уйти молодая женщина, и усилили поисковые работы. Также по поступившей информации стражи порядка выехали в Жанакорганский район, в города Тараз, Шымкент и Алматы.

    В настоящее время пропавшая Назим Алдаш объявлена в международный розыск. В поисках задействованы и волонтёры.

    Всех очевидцев, кто видел или владеет какой- либо информацией о местонахождении Алдаш Назым Багдаткызы, которая 22.02.2022 года примерно в 13: 30 часов выехала из дома на лечение и до сих пор не вернулась, просят связаться с полицией.

    На пропавшей женщине была куртка светло-розового цвета, спортивные брюки белого цвета, на ногах туфли черного цвета. Особые приметы: рост 165-168 см, среднего телосложения, с родинкой на шее. При наличии какой-либо информации об объявленной в розыск женщины необходимо в дежурную часть Сауранского РОП 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80. Или позвонить в полицию по номеру 102.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус