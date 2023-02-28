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    Жительницу Лисаковска подозревают в убийстве мужа

    28 Февраля 2023, 11:52

    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - В отдел полции города Лисаковска обратилась местная жительница с заявлением о том, что она четыре месяца не видит своего брата. Он не отвечает на звонки и место нахождение его неизвестно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

    При выезде по месту жительства следственно-опреративной группы обнаружен труп 50-летнего пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти. Задержана 51-летняя супруга потерпевшего. Ее поместили в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК
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