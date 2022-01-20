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    Жительница Усть-Каменогорска оформляла кредиты на пенсионеров

    20 Января 2022, 21:16

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Усть-Каменогорска оформляла кредиты на пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце декабря в дежурную часть Ульбинского ОП управления полиции города Усть-Каменогорска с заявлением обратились две пенсионерки о том, что стали жертвами мошенничества со стороны малознакомой женщины.

    Как сообщили потерпевшие, летом злоумышленница под предлогом взятия в долг и оказания помощи обманным путем оформила на их имя денежные займы в микрокредитных организациях. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 70-летняя местная жительница. Она дала признательные показания. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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