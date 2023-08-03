Жительница Туркестанской области вышла из дома продать золотые изделия и пропала

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области четвертые сутки разыскивают пропавшую женщину, которая вышла из дома для продажи золотых изделий и пропала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщение о пропаже женщины поступило 1 августа в Мактаральский РОП. Гулсим Нарджигитова, 1985 г.р. 31 июля около 11:00 часов выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции.

В ходе опроса родственников пропавшей Нарджигитовой Г. установлено, что она вышла из дома для продажи золотых изделий, стоимостью свыше 1 миллиона тенге.

На поиски ориентировали личный состав Мактаральского РОП. Ориентировки с ее приметами и фото разослали во все городские и районные подразделения полиции. Полицейские с местными жителями проверяют все близлежащие направления.

В селе Дихан создан штаб с участием районного акима, прокуратуры, руководства РОП, сельских биев, имама мечети и акима села.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, черные. Одета в красное платье, белую обувь. С собой у нее была красная сумка и телефон.

Если у Вас имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просим обратиться по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или по 102.

Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.