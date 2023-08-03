Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Жительница Туркестанской области вышла из дома продать золотые изделия и пропала

    3 Августа 2023, 19:36

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области четвертые сутки разыскивают пропавшую женщину, которая вышла из дома для продажи золотых изделий и пропала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сообщение о пропаже женщины поступило 1 августа в Мактаральский РОП. Гулсим Нарджигитова, 1985 г.р. 31 июля около 11:00 часов выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции.

    В ходе опроса родственников пропавшей Нарджигитовой Г. установлено, что она вышла из дома для продажи золотых изделий, стоимостью свыше 1 миллиона тенге.

    На поиски ориентировали личный состав Мактаральского РОП. Ориентировки с ее приметами и фото разослали во все городские и районные подразделения полиции. Полицейские с местными жителями проверяют все близлежащие направления.

    В селе Дихан создан штаб с участием районного акима, прокуратуры, руководства РОП, сельских биев, имама мечети и акима села.

    Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, черные. Одета в красное платье, белую обувь. С собой у нее была красная сумка и телефон.

    Если у Вас имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просим обратиться по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или по 102.

    Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ночной дрифт перед зданием полиции устроил житель Петропавловска
    Дополнительно 33 автопатруля заступили на охрану общественного порядка в Костанае
    Турнир по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов проходит в Караганде
    Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области