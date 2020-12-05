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    Жительница Туркестанской области с коронавирусом родила здоровую девочку

    5 Декабря 2020, 22:32

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 25-летняя жительница Сайрамского района Туркестанской области с бессимптомной формой коронавируса родила здоровую девочку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Она находилась под наблюдением врачей с бессимптомной формой коронавирусной инфекции. Роженицу доставили в Сайрамскую центральную районную больницу. Врачи в связи с угрозой для жизни матери и ребенка решились на роды путем кесарева сечения.

    Благодаря оказанию своевременной экстренной медицинской помощи женщина родила здоровую девочку. Состояние роженицы и ребёнка удовлетворительное, они находятся в роддоме под наблюдением врачей.

    В Сайрамском районе это роды 6-й беременной женщины, у которой с начала пандемии была выявлена бессимптомная форма коронавирусной инфекции. Все они успешно справились с болезнью и были сняты с диспансерного учета.

    Несмотря на объявленный карантинный режим, в результате профессионализма врачей с начала года в Сайрамском районном роддоме родилось 3795 малышей. Более 500 из них родились путем операции кесарева сечения. В Сайрамском районе, считающемся одним из густонаселенных, ежегодно рождается около 4000 малышей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Демография
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