Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Жительница Талдыкоргана расфасовывала «синтетику» в съемной квартире

    28 Февраля 2023, 17:09

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В арендованной квартире расфасовывала «синтетику» 21-летняя жительница Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Жетысуской области провели спецоперации в Талдыкоргане, в ходе которой выявили квартиру, где производилось складирование и расфасовка синтетических наркотиков для дальнейших закладок по региону.

    Квартиру снимала в аренду 21-летняя девушка, подозреваемая в организации незаконной деятельности и распространении наркотиков. В итоге полиции удалось изъять из незаконного оборота более 2 кг наркотиков, известных как мефедрон и «скорость». Задержание подозреваемой произведено оперативниками областного управления противодействия наркопреступности при координации работников прокуратуры области в одном из микрорайонов Талдыкоргана.

    На месте у задержанной было изъято 105 обмотанных изолентой полимерных свертков, а также еще 40 в подготовленной ею закладке. Содержимое во всех свертках оказались синтетическими наркотиками.

    «При санкционированном обыске по местожительству задержанной обнаружено 11 полимерных пакетов с содержимым в них веществом в виде порошка и кристаллов белого, коричневого и синего цветов. Кроме того, в квартире изъяты 4 электронных весов, на которых обнаружены наслоения в виде порошка белого цвета, емкости с порошкообразным веществом, тюбики с различными пищевыми красителями, магниты и другие предметы, используемые при развешивании и подготовке доз. В целом, у подозреваемой изъято 2,3 кг α-PVP и мефедрон, входящих в категорию синтетических наркотиков», – сообщил начальник УПН ДП области Мурат Жумабаев.

    Подозреваемая помещена под стражу. Расследование по факту проводится согласно ст. 297 ч. 3 п. 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В рамках уголовного дела полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки синтетических наркотиков и причастных к этому лиц.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Видео Борьба с наркотиками Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны
    Около 30 доз «синтетики» изъяли у двух жителей Алматы
    4 авто со штрафами на 3 млн тенге выявили в Атырау
    Завершился рабочий визит Президента РК в Турцию
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров