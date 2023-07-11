Жительница Шымкента отдала свою почку сыну

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В 23 года Лязис Курбанкулов столкнулся с почечной недостаточностью, с тех пор его жизнь зависела от гемодиализа — устройства внепочечного очищения крови. Шанс вернуться к активной жизни подарила мама пациента. 44-летняя женщина стала донором, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

«Я 6 месяцев зависел от гемодиализа - это очень неудобно, жизнь как будто останавливается. Я очень рад, что моя мама подошла в качестве донора почки, за что ей огромное спасибо. Хочу сказать большое спасибо врачам, все прошло хорошо, иду на поправку, не завишу больше от гемодиализа. Улучшился аппетит и общее состояние», - рассказывает пациент Лязис Курбанкулов.

На сегодняшний день почечная недостаточность очень распространённое и коварное заболевание, которое приводит к нарушению очищения крови от шлаковых и токсических веществ. В случае, когда функция органа сильно снижена или полностью отсутствует, трансплантация становится единственном шансом вернуться к нормальной жизни, однако из-за нехватки донорских органов ежегодно в Казахстане погибают десятки человек.

«На сегодняшний день — это очень большая проблема, когда выше 4000 пациентов, находящихся на гемодиализе, ждут свой орган и этот лист ожидания с каждым днем увеличивается и для этого мы пропагандируем трупную трансплантацию, приводим примеры мировых стран, где статистика показывает, что без развития трупной трансплантации мы не добьемся ничего, а после трансплантации у людей открывается перспектива жить нормальной жизнь», - говорит нефролог-трансплантолог Вячеслав Ли.

Во время хирургического вмешательства забор органов проводится путем лапароскопии — это современный малотравматичный метод, который обеспечивает быстрое восстановление, более низкий риск инфекций и меньшую потерю крови.

«Мы практикуем лапароскопический забор органа, реабилитация донора проходит в течение 5 дней, и мы его выписываем. На следующий день человек может уже ходить, а у реципиента реабилитация проходит в районе 10-и дней», - отмечает врач.

По словам специалистов, от проблем с почками, которые могут привести к серьезным осложнениям и трансплантации никто не застрахован, важно вести здоровый образ жизни, регулярно сдавать анализы и не заниматься самолечением.

«Сегодня проблемы глобальные, если мы обратим внимание очень много молодых людей, которые болеют. Эти факторы, как хронические ангины, пиелонефриты экология, употребление энергетиков, сахарный диабет – эти все факторы влияют на дисфункцию почек», - считает В. Ли.

В Шымкенте есть все необходимое оборудование для проведения трансплантации органов. Высококвалифицированные местные специалисты прошли обучение в Беларуси, России и Южной Корее. Кроме того, врачи регулярно повышают профессиональные навыки и знания в области хирургии.