Жительница Шымкента отдала аферистке деньги, желая трудоустроиться техничкой

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Аль-Фарабийское районное управление полиции обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина пообещала ей работу техничкой в медицинском учреждении и взяла за свою «услугу» 250 тыс тенге. Но злоумышленница так и не выполнила обещание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативных мероприятий 31-летнюю подозреваемую задержали и доставили в управление полиции. Установлено, что она и ранее была судима за мошенничество. В настоящее время проводятся следственные действия.



