Жительница Рудного заплатит крупный штраф за двойное гражданство

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Женщина имела гражданство двух стран - Казахстана и России. Теперь ей предстоит выплатить в виде штрафа круглую сумму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актуальным на сегодня остается вопрос противодействия двойному гражданству. Многочисленные факты выявляются на территории Костанайской области.

«К примеру, Специализированным судом по административным делам города Рудного привлечена к ответственности 56-летняя женщина, которая более 10 лет имела гражданство Республики Казахстан и Российской Федерации. Теперь она должна выплатить штраф в размере 612 тыс. тенге», - пояснил начальник отдела управления миграционной службы ДП Костанайской области Ринат Сыздыков.

Как разъяснил корреспонденту МИА «Казинформ» спикер, в данном случае решение о штрафе или выдворении за пределы страны принимается судебным органом.

В итоге женщина была лишена гражданства Казахстана, у нее изъяты казахстанские документы. Теперь правонарушительнице предстоит оплатить штраф, и она может продолжать находиться и проживать на территории Казахстана, но только как иностранный гражданин.

В миграционную службу, как выяснилось, постоянно поступают сведения из других госорганов о наличии у тех или иных людей двойного гражданства.

«Проводится совместная работа с госцентрами по выплате пенсий в части выявления лиц, получающих пенсионные выплаты в Казахстане и одновременно на территории иностранного государства, сотрудниками Пограничной службы КНБ РК, а так же другими государственными органами», - добавил подполковник полиции Ринат Сыздыков.

По статданным ведомства, только за семь месяцев этого года к административной ответственности было привлечено 39 граждан, из которых семь человек выдворены за пределы страны с ограничением права в течении пяти лет въезжать на территорию Казахстана.









Фото:semeynews.kz







