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    Жительница Мангистау родила 12-го ребенка

    12 Июля 2022, 18:19

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Мунайлинского района Мангистауской области Айнур Жуманбетова родила 12-го ребенка. Теперь она мать восьмерых мальчиков и четырёх девочек. Об этом сообщает портал inbusiness.kz, передает МИА «Казинформ».

    12-ый ребенок, мальчик, родился естественным путем. Вес малыша составил 3 кг 770 гр, рост – 55 см. Ребенка назвали Мұхаммед-Әмин.

    Известно, что маму зовут Айнур Жуманбетова. Она 1985 года рождения, вышла замуж в 18 лет, родила восьмерых мальчиков и четырех девочек. Глава семейства работает сварщиком. В этом году семье выдали арендную квартиру.

    «Зарплата мужа и пособия детей хватают, чтобы не бедствовать. Нашему первенцу исполняется 17 лет. В этом году он перешел в 11-ый класс. Хочет связать свою жизнь с военным делом. Второй сын – выпускник 9 класса, решил поступать в колледж. Самому младшему – 1,5 года. Я и мой муж – мы из многодетных семей», - рассказала Айнур Жуманбетова.

    По ее словам, они с мужем хотят дать детям хорошее воспитание и образование. Женщина призналась, что не против еще родить детей.


    Фото: inbusiness.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Демография Мангистауская область Общество
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