Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жительница Экибастуза стала «Мисс Павлодара»

    21 Сентября 2022, 21:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Победительницей конкурса красоты признали 20-летнюю Елару Нигомет. Девушке предстоит подготовка к республиканскому этапу конкурса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Из 60 претенденток до финала конкурса красоты «Мисс Павлодар-2022» дошли десять девушек.

    Конкурсантки показывали навыки самопрезентации на разных языках, танцевали. Между дефиле зрителей развлекали сольными исполнениями.

    Нескольких девушек отметили в различных номинациях. Одной из них – 15-летней Амелии Колдашевой – присудили звание «Мисс талант».

    – За этой девочкой будущее, – заявила организатор конкурса Райса Жумашева. – По возрасту она не имеет права даже в нашем конкурсе участвовать, но тем не менее, ребёнок решился, позанимался, и мы увидели результат. Через два года это «Мисс Павлодар».

    Титул «Вице-мисс Павлодара» взяла Айсана Кайруллаева, «Первой вице-мисс» стала Диана Назарцова. Победительницей конкурса красоты признали 20-летнюю Елару Нигомет. Корону ей передала «Мисс Павлодара» прошлого года.

    По признанию Елары Нигомет, она из Экибастуза, но учится в столичном институте искусств, работает в киноиндустрии художником по костюмам. Девушка пришла на региональный этап конкурса, чтобы стать «Мисс Казахстан», и уверена, что победит.

    – На «Мисс Казахстан» меня ожидает большая физическая и моральная нагрузка, потому что соперницы будут сильными, – прокомментировала Елара.

    Как сообщили члены жюри, в течение трех недель экибастузка будет готовиться в Алматы к национальному конкурсу красоты.


    Фото: pavlodarnews.kz
    Культура Общество Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Павлодарский школьник нашел медаль фронтовика, а поисковики – родных солдата
    Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу
    Два павлодарских школьника попали в больницу с резаными ранами
    Почти две тысячи павлодарцев заболели ОРВИ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров