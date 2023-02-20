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    Житель Мэриленда выиграл в одну и ту же лотерею 2 раза подряд

    20 Февраля 2023, 22:10

    БАЛТИМОР. КАЗИНФОРМ - Житель города Балтимор в штате Мэриленд выиграл в одну и ту же лотерею тысячи долларов дважды с начала этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    О счастливчике известно, что ему 56 лет, и он является cотрудником компании Amazon.

    В этом месяце он приобрел билет моментальной лотереи за 5 долларов и его выигрыш составил 50 тысяч долларов США. Организаторы лотереи отмечают, что мужчина уже выиграл 30 тысяч долларов США в аналогичной лотереи в январе этого года.

    Везунчик, имя которого не разглашается, заявил, что не мог поверить своим глазам, когда стер защитный слой на счастливом билете и понял, что выиграл крупный приз второй раз за этот год.

    Мужчина пока еще не решил, как потратит деньги. Возможно, они уйдут на покупку нового автомобиля или же долгожданный отпуск.

    Приз в размере 50 тысяч долларов США был максимальным возможным выигрышем в лотерее, билет который он приобрел.

    Многократные выигрыши в лотерею подряд — явление редкое и неслыханное. Например, в декабре 2022 года житель штата Массачусетс шесть раз выигрывал в лотерею, используя свою «интуицию».

    Недавно сообщалось о жителе Калифорнии, который сорвал крупнейший в истории лотерей джекпот в 2 миллиарда долларов США в ноябре 2022 года.


    Фото: GETTY IMAGES

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США
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