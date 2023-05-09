Житель Мангистау отыскал могилу дяди-фронтовика в Новгородской области РФ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - После десятков лет поисков житель Бейнеуского района Мангистауской области Ахметкали Наренбаев,заместитель руководителя таможенного поста «Бейнеу» Департамента государственных доходов по Мангистауской области, нашел могилу своего дяди, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны, за тысячи километров от родного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД.

Ахметкали Наренбаев вместе с родственниками более 10 лет разыскивал хоть какую-нибудь информацию о своем дяде. И вот поиски увенчались успехом. Благодаря сайту «Память народа» он наконец-то нашёл место захоронения своего предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в Новгородской области.

Несчетное количество сынов так и не вернулись в родные семьи. Уходя на фронт, каждый из них мечтал об одном – поскорее увидеть близких. Но, увы, ужасы войны поглотили миллионы душ молодых ребят. Так случилось и с красноармейцем Афуажаном Демегеновым. Он погиб, отважно сражаясь на поле сражения еще в 1942 году. Был похоронен в лесу.

К сожалению фамилия и имя были записаны неверно, и поэтому утерялся след, и долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашёл свой последний приют их отец, дед и прадед.

Спустя 80 лет Ахметкали Наренбаев посетил могилу своего предка, который отдал жизнь ради мира и благополучия на земле, в борьбе с фашизмом.

Содействие и помощь родным солдата оказала администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге, Голощапова Лариса Геннадьевна - именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию.

Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариата почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы и горсть родной земли к братской могиле героев на Воинском мемориальном захоронении.

История Ахметкали – яркий пример упорства и непреодолимого желания отыскать своего предка и увековечить его имя. Ведь сколько бы лет не прошло с той войны, пока жива память – живы те, кто нам дорог.



