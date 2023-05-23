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    Житель Костаная получил 10 суток ареста за нецензурную брань в автобусе

    23 Мая 2023, 04:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчина нарушил общественный порядок в автобусе и понес наказание, передает МИА «Казинформ».

    19 мая подсудимый, находясь в автобусе маршрута №18, приставал к несовершеннолетней 2008 года рождения, и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушив общественный порядок.

    «Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 мая мужчина привлечен к административной ответственности по ст.434 ч.1 КоАП и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток», — отметили в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Суды Костанай
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