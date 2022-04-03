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    Житель Германии 87 раз получил прививки от COVID-19

    3 Апреля 2022, 10:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Житель Германии получил вакцину от COVID-19 87 раз. Власти полагают, что таким образом гражданин незаконно продавал сертификаты о вакцинации от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно немецкой газете Frei Presse , 61-летний мужчина посещал несколько центров вакцинации в восточногерманских землях Саксония и Саксония-Анхальт. При этом он мог поставить до трех вакцин в день, отмечает немецкая пресса.

    Каждый раз, когда мужчина приходил на место вакцинации, он приносил с собой новый чистый документ о вакцинации. Получив укол, он удалял страницы с информацией о номерах вакцины и продавал бланки другим желающим не ставить вакцину.

    Также мужчина регистрировался на прием для вакцинации, используя свое подлинное имя и дату рождения, но не предъявляя карту медицинского страхования, по данным которой можно было ранее выявить злоумышленника.

    Один из сотрудников центра вакцинации в городе Дрездене заподозрил неладное, когда узнал этого человека. В следующий раз, когда он вошел в центр вакцинации в городе Эйленбурге сотрудники вызвали полицию, и мужчина был задержан.

    Журналисты пишут, что данный случай выявил пробелы в системе здравоохранения Германии, где медицинская информация в основном не оцифровывается и не хранится централизованно.

    «Национальный реестр вакцин против коронавируса немедленно выявил бы этот случай», - заявил газете Кнут Келер, представитель государственной медицинской ассоциации Саксонии.

    В Германии более 75% населения, имеющего право на вакцинацию, полностью вакцинированы, в то время как около 58% получили повторную прививку. В то же время эти показатели отстают в восточногерманских землях, где к примеру уровень полной вакцинации в Саксонии составляет 64,5%.

    При этом общий уровень вакцинации в Германии значительно отстает от западноевропейских соседей: в Испании 85% полностью вакцинированных, а в Португалии этот показатель превышает 91%.

    Фото:freiepresse.de

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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