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    Житель Азербайджана подорвался на кассетной бомбе

    12 Июля 2021, 22:53

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - 12 июля на освобожденной территории Физулинского района Азербайджана произошел подрыв кассетной бомбы, в ходе чего пострадал один человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным районной прокуратуры, водитель компании «Körpü-Bina-Tikinti» («Мост-Здание-Строй»), житель Евлахского района, 1987 г.р. Халилов Эльшан Эйваз оглу на территории села Гараханбейли подорвался на кассетной бомбе. В результате взрыва боеприпаса, Халилов получил телесные повреждения различной степени. Врачам удалось спасти жизнь Эльшана Халилова, пострадавшего сегодня при взрыве боеприпаса запрещенной кассетной бомбы в Физули.

    В медучреждении, куда поступил пострадавший, сообщили, что пациент поступил к ним с множественными осколочными ранениями левой части груди. По улучшению его состояния он будет эвакуирован в Баку.

    В настоящее время по данному факту в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

    Тем временем, сегодня в социальных сетях Азербайджана также опубликованы сведения о новом случае подрыва на мине жителя страны армянского происхождения в Ходжавендском районе. Сообщается, что в данное время пострадавшему оказана неотложная помощь, его жизни ничего не угрожает.

    Отметим, что ранее жители Физулинского района Азербайджана Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, которые нарушили запрет на посещение Карабаха, подорвались 8 июля на мине и получили тяжелые ранения. Впоследствии Нуриев скончался, а Гашимов лишился обеих ног.

    По данным Генпрокуратура Азербайджана, с 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в Карабахе по сегодняшний день от взрыва мин погибли 29 граждан Азербайджана, в том числе семь военных. Ранения получили 86 военных и 32 мирных жителя.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Происшествия Азербайджан
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