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    Житель Атырауской области перевернулся на самодельной лодке и утонул

    2 Ноября 2022, 21:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело утонувшего в реке мужчины ищут в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Силами ДЧС Атырауской области в реке Шароновка села Орлы Курмангазинского района проводятся поисково-спасательные работы. Накануне вечером мужчина, 1969 года рождения, переплывая реку на самодельной лодке, перевернулся и утонул. В поисковых работах задействованы 7 сотрудников, 1 плавсредство и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области. А также 20 человек, 2 единицы техники и лодка 1 местных жителей, 3 сотрудника и 1 единица техники полиции»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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