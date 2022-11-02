Житель Атырауской области перевернулся на самодельной лодке и утонул

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело утонувшего в реке мужчины ищут в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Силами ДЧС Атырауской области в реке Шароновка села Орлы Курмангазинского района проводятся поисково-спасательные работы. Накануне вечером мужчина, 1969 года рождения, переплывая реку на самодельной лодке, перевернулся и утонул. В поисковых работах задействованы 7 сотрудников, 1 плавсредство и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области. А также 20 человек, 2 единицы техники и лодка 1 местных жителей, 3 сотрудника и 1 единица техники полиции»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.



