Житель Атырау незаконно перевозил 100 кг осетра

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в незаконной перевозке около 100 кг осетровых рыб установили атырауские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий перед зданием, расположенным по улице Габбаса Бергалиева, при перевозке осетровых рыб была остановлена авто Toyota Alphard, находящийся под управлением жителя города, 1996 г.р.

При обыске на заднем сиденье салона авто обнаружены 29 штук осетровых рыб в 4 полиэтиленовых пакетах общей массой 99,9 кг, которые были изъяты. «Начато досудебное расследование по ст. 339 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со ст. 201 УПК», - сообщили в полиции.