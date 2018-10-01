Житель Астаны собрал коллекцию из более 20 тысяч марок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В необычной коллекции у жителя Астаны Аманжола Кадырова - более 20 тысяч марок, передает официальный сайт столичного акимата.

Среди уникальных экземпляров - наклейки 1933 года. Особую гордость у коллекционера Аманжола Кадырова вызывают конверты с личными автографами известных казахстанских спортсменов-олимпийцев.



Начиналось все в далеком 1974 году, когда, будучи студентом, он начал собирать марки. Постепенно собралась внушительная коллекция.



Среди марок, которые имеются у филателиста сегодня, особую гордость вызывают конверты с изображением казахстанских спортсменов-олимпийцев. Астанчанин даже провел специальную операцию - каждому призеру высылал конверт с маркой, на которой изображен спортсмен. В итоге у филателиста собралась внушительная коллекция с личными автографами олимпийцев.













«Для меня эти марки - особая гордость. Помню, как с трепетом ждал ответного заказного письма. Когда писал письма, отправлял вместе с ним пустой конверт с изображением олимпийца на специально выпущенной марке. Как же было приятно получать искренний ответ от наших спортсменов», - говорит А. Кадыров.



Теперь у филателиста есть автографы Александра Винокурова, Ильи Ильина, Майи Манеза, Серика Сапиева, Дмитрия Баландина и других.







Отметим, что хранятся марки в специальных альбомах, или кляссерах. А чтобы редкие экземпляры сохранили свой первозданный вид, их помещают в клеммташ - двухслойные полосы, скрепленные между собой.

«Хранить их нужно в горизонтальном положении, где не будет влажности. Для больших конвертов и блоков марок я изобрел машинку, которая спаивает края обычных файлов для бумаги. Таким образом, одна сторона открыта, и если нужно, то я могу достать нужный экземпляр», - объясняет коллекционер.



В планах у А. Кадырова - передать коллекцию детям и внукам. Ведь такое увлечение не только расширяет кругозор, но и учит трепетному и кропотливому отношению к вещам.





