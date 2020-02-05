Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Житель Алматинской области ввез в страну 78 авто из Армении

    5 Февраля 2020, 15:09

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - МВД проанализировало данные о транспортных средствах, ввезенных гражданами Республики Казахстан из стран ЕАЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Так, 475 казахстанцев ввезли 4152 автомашины – от 5 и более единиц транспорта каждый.

    «Лидером» по ввозу транспортных средств оказался житель Алматинской области, который ввез из Армении 78 единиц зарегистрированного на себя автотранспорта.

    По 43 и 40 автомашин ввезли два жителя Атырауской области.

    Большинство из ввозивших более 5 единиц авто ввезено в Казахстан жителями:

    Атырауской области - 2300 единиц,

    Мангистауской области - 468 единиц,

    Актюбинской области - 391 единица,

    Алматинской области - 170 единиц,

    Туркестанской области - 146 единиц.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Транспорт Армения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка