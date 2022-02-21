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    Житель Алматинской области открыл во дворе своего дома строительный цех

    21 Февраля 2022, 22:41

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Житель Алматинской области за четыре месяца соорудил собственный цех по производству строительных материалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Ермурат занялся производством армосеток в 2021 году. Причиной стали проблемы, возникшие из-за локдаунов.

    «Я продавал строительные материалы, и по мере введения локдаунов наше материальное положение ухудшилось. Затем я начал задумываться о том, почему бы самому не начать изготавливать строительные материалы. Мы завозим всё из других стран, почему бы не развивать отечественное производство»,- рассказал Е. Ермурат.

    На протяжении 13 лет Ерлан продавал материалы, необходимые для строительства, а в 2021 году начал собственное дело.

    Клиентов искал по области, объявляя об открытии своего дела и предлагая собственные услуги. Сначала он производил по 100-200 единиц в день, затем их число выросло до 500-600 единиц. В целом, число производимых армосеток колеблется от 500 до 10000 единиц в месяц.

    В 2021 году Ерлан Ермурат заказал станок для производства армосеток и, пока осуществлялась доставка, собственными руками соорудил маленький цех у себя во дворе.

    По словам Е. Ермурата, несмотря на то, что процесс производства кажется лёгким, создание армосеток - огромный труд. Так как материалы изготавливаются и зимой, наш герой целыми днями стоит у станка и наблюдает за правильным выполнением работы.

    «Все проволоки натягиваются вручную, а в случае поломки или нужды в другой толщине материала, весь процесс осуществляется заново. Каждая проволока строго крепится в указанной точке - любая погрешность ведёт к заводскому браку»,-отметил он.

    Финансовую помощь Ерлан получил от фонда поддержки сельского хозяйства Алматинской области, 6% кредит на сумму 12 млн тенге.

    Зимой Ерлан работает сам, а летом предоставляет рабочие места ещё двоим людям.

    В мае 2021 года он купил один рулон проволоки за 350 тысяч тенге, однако ко времени нового закупа цена взросла до 500 тысяч, это в свою очередь означало, что предприятие потерпело урон в 700 тысяч тенге.

    Однако предприниматель не отчаялся и продолжил дело, а на данный момент является единственным производителем армосеток в Алматинской области.

    В будущем Ерлан Ермурат планирует купить землю и расширить свой цех до размера завода.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Бизнес Алматинская область Строительство
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