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    Житель Актобе зарегистрировал 15 фирм на друзей и незаконно обналичил 3,5 млрд тенге

    12 Октября 2020, 10:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе ликвидирована преступная группа, которая длительное время занималась выпиской фиктивных счет-фактур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Департаментом экономических расследований по Актюбинской области в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятия «СТОП-Обнал» ликвидирована преступная группа, которая длительное время занималась выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

    Установлена причастность жителя города к регистрации/перерегистрации 15 предприятий, которые были оформлены на друзей и родственников последнего и которые якобы оказывали услуги и поставляли товары для иных товариществ.

    В результате противоправных действий государству причинен ущерб в особо крупном в размере в сумме более - 3,5 млрд. тенге, в виде неоплаченных налогов и платежей в бюджет.

    Расследование по уголовному делу проводилось по ст.216 ч.3 УК РК (выписка фиктивных счетов-фактур), и в настоящее время направлено в суд для рассмотрения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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