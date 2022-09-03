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    Житель Актау заплатил мошенникам 6 млн тенге за трудоустройство

    3 Сентября 2022, 01:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Актау заплатил за трудоустройство 6 млн тенге, другой - более одного миллиона тенге. По делу о мошенничестве проходят мужчина и женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    По информации департамента полиции Мангистауской области, житель Актау пытался устроиться в нефтяную компанию, заплатив за это 6 млн тенге, но оказался обманутым мошенниками.

    С таким же заявлением обратилась в полицию жительница Жанаозена. Мошенник выманил у нее денежные средства в размере 1 млн 150 тыс. тенге. «В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны 45-летний житель Жанаозена и 27-летняя подозреваемая женщина. По указанным фактам начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область Мошенничество Актау
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