Житель Актау отправится в путешествие по Казахстану на «Запорожце»

АКТАУ-АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Станислав Красько из Актау отправится в путешествие по городам Казахстана на «Запорожце», 1987 года выпуска. Члены украинского этнокультурного объединения имени Тараса Шевченко проводили его в дорогу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

Участники украинского этнокультурного объединения имени Тараса Шевченко проводили в путь Станислава Красько, который планирует проехать через весь Казахстан на автомобиле «Запорожец». По его словам, идея проекта пришла к нему, ещё когда он жил на Украине. «Изначально, когда мы с друзьями задумывали этот проект несколько лет назад, мы планировали проехать по странам Европы. Но в итоге я переехал в Казахстан, а когда начался карантин, от скуки вспомнил про него и адаптировал под Казахстан. Решил ехать на «Запорожце», потому что, во-первых, люди недооценивают эту машину. Я уверен, что с ней я буду в порядке. А во-вторых, я хочу показать, что неважно, на какой машине ехать, да хоть на самокате, главное – это достичь цели, был бы авантюризм», - рассказал Станислав Красько. Он добавил, что своим проектом хочет привлечь внимание к внутреннему туризму в Казахстане и показать привлекательность нашей страны с разных сторон.

«Все почему-то летят в Турцию, Египет, Грецию, но никто не хочет посмотреть и понять нашу страну. Казахстан большой, и в нём есть и природные, и архитектурные красоты. Во время карантина люди начали ездить внутри страны, но по каким-то заезженным, туристическим маршрутам, и мало кто едет туда, где всё не так удобно устроено. Мы все как привыкли: гостиница, всё хорошо. Я хочу раскрыть другие красоты страны, и как украинец, иностранец, путешествующий по Казахстану, донести до жителей: у вас красивая страна, давайте развивать туризм изнутри», - добавил путешественник.

По его словам, он выбрал именно «Запорожец» сразу по нескольким причинам. «Эта машина – мой земляк, мы оба родом из Запорожья. Мы ещё и ровесники – я родился в 1987 году, её выпустили в 1987 году. Сейчас машина уже в Алматы, потому что путешествие начинается оттуда. Мы, я и оператор, проедем по 18 городам Казахстана, побываем на Балхаше и Арале, а в итоге вернёмся в Актау. По пути будем записывать видео, рассказывать о городах и дороге, а в каждом городе будем работать с местными информационными порталами и блогерами, которые будут рассказывать про культуру интересные места. Выезжаем из Алматы 15 июля, и где-то через месяц-полтора доедем до конечной точки путешествия – Актау», – рассказал Станислав Красько.

В украинском этнокультурном объединении имени Тараса Шевченко поддержали земляка и проводили его в долгий путь. Мероприятие прошло возле памятника поэту в 4-м микрорайоне.