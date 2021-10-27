Жилые объекты перепрофилируют в студенческие общежития в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жилые объекты перепрофилируют в студенческие общежития в Нур-Султане. Представители Министерства образования и науки РК провели соответствующие переговоры с инвесторами для решения жилищного вопроса столичных студентов. На сегодня о готовности переориентировать строения заявили сразу 9 инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

«Мы посетили строящиеся, а также действующие жилые объекты и здания, которые могут функционировать как общежития. Детально рассмотрели возможность изменения целевого назначения жилых строений в пользу студенческих общежитий. Объекты планируется сдать в декабре этого года. Мы держим на контроле как этот вопрос в частности, так и в целом комплексное решение вопроса по обеспечению студентов общежитиями», – сообщил директор департамента продвижения и внешних коммуникаций Финансового центра МОН РК Алпамыс Сатыбалдин.

Кроме того, МОН РК разработаны новые условия для ускорения темпов реконструкции студенческих общежитий. В частности, размер госзаказа при реконструкции зданий под общежития увеличен почти в два раза – с 47 МРП до 92 МРП в год за каждое занятое студентом место. Данная норма распространяется на объекты, находящиеся в городах Нур-Султан и Алматы. Такое нововведение позволяет существенно увеличить количество студенческих общежитий и улучшить условия проживания обучающихся. При этом данные общежития должны функционировать по своему целевому назначению не менее 20 лет.

Всего за последние три года в стране введено более 90 студенческих общежитий. До конца этого года в эксплуатацию будут сданы еще 32 объекта.