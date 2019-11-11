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09.11.2019 15:35
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09.11.2019 15:11
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Жилые комплексы и адмздания подключили к свету - акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девять многоквартирных комплексов, а также административные здания в столице подключены к электроснабжению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
К электроснабжению подключены Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд.
Свет подключили всем 9 из 9 МЖК: ЖК «Уют», «Краун Плаза», «Тумар» (2 дома), «Арт Хаус», ЖК «Вива плаза» ,«Алатау», «На водно-зелёном бульваре». Ведутся работы по подключению к свету монумента «Байтерек», ТРЦ «Керуен», БЦ «Изумрудный квартал», зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.
Кабельные линии восстанавливала аварийно-восстановительная бригада из 15 человек и 6 ед.техники.
Электроснабжение зданий было отключено в целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад.
На место проведения аварийно-восстановительных работ выезжал аким столицы Алтай Кульгинов. Аким города поручил выяснить причину аварии, сообщает пресс-служба акимата.Напомним, из-за повреждения кабельной линии часть левобережья столицы осталась без света.
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