Жилые комплексы и адмздания подключили к свету - акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девять многоквартирных комплексов, а также административные здания в столице подключены к электроснабжению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

К электроснабжению подключены Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд.

Свет подключили всем 9 из 9 МЖК: ЖК «Уют», «Краун Плаза», «Тумар» (2 дома), «Арт Хаус», ЖК «Вива плаза» ,«Алатау», «На водно-зелёном бульваре». Ведутся работы по подключению к свету монумента «Байтерек», ТРЦ «Керуен», БЦ «Изумрудный квартал», зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.

Кабельные линии восстанавливала аварийно-восстановительная бригада из 15 человек и 6 ед.техники.

Электроснабжение зданий было отключено в целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад.

На место проведения аварийно-восстановительных работ выезжал аким столицы Алтай Кульгинов. Аким города поручил выяснить причину аварии, сообщает пресс-служба акимата.