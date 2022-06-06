Жилые дома строят на 50 площадках в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжают застраивать сразу несколько микрорайонов. В новых домах в этом году квартиры дадут 120 многодетным семьям и 120 детям-сиротам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительные площадки объехал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

В новом микрорайоне «Орталык» возводят 10 домов на 924 квартиры, из которых три уже готовы к сдаче. Между высотками сделают проезд, чтобы жителям было удобно выезжать из дворов. Под строительство многоэтажек снесли 120 частных домов.

«Ожидаем здесь коммерческое жилье. Турецкая компания готова построить большой жилищный комплекс из девяти 18-ти этажных домов. Проект отрабатывается в Стамбуле. На этой же улице будет спорткомплекс. Запроектирован детский сад. Это должен быть красивый удобный район», - сказал К. Аксакалов.

В микрорайоне «Береке» уже построили 30 домов на 2 700 квартир. Возводят еще шесть на 100 квартир каждый. В них и получат долгожданные «квадраты» многодетные семьи и дети-сироты.

«Финансирование есть, все по плану. Нужно обеспечить только качество. В планах есть строительство здесь детского сада. Вырисовывается хороший микрорайон», - сказал аким области.

Руководитель управления строительства Кайрола Галеев отметил, что стоимость квадратного метра в домах, построенных за счет государственных средств, зафиксировали на уровне 160 тыс. тенге при рыночных 240 тыс.

«Буквально сегодня смотрел аналитику, строительные материалы стали дешевле. Надо проанализировать наш рынок. В прошлом году сильно взлетели цены. Пересматривали цены для наших строителей. Сказалось, конечно, на сроках сдачи. Но все пересчитали. При этом темпы не снижаются. За последние пять лет инвестиции в жилищное строительство возросли в три раза. По области стройка идет на 50 площадках. До конца года добавятся еще 11. В прошлом году была 51 площадка. За счет бюджета строим 26 домов, 24 – коммерческих. Сдать до конца года должны 11 домов, построенных по госпрограммам. И с 6 июня начинаем строить два общежития на 1 200 мест для нашего вуза. Средства предусмотрели», - проинформировал К. Аксакалов.