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    • Жилые дома остались без света из-за поврежденных высоковольтных линий в Атырау

    30 Июля 2022 17:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Три высоковольтные линии повредили в Атырау строители, оставив многоэтажки без света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на пульт диспетчера поступил сигнал об аварийном отключении отходящих линий от подстанции -51 «Нурсая»:ВЛ – 10 кВ Ф- 033 (вводной кабель РП- 48«Нурсая»); Ф -049 (вводной кабель РП - 54 «Нурсая» находящихся на балансе ЖКХ г.Атырау). А также линии Ф - 035 (Тенисный корт на балансе потребителя). При обследовании на местности, бригадой было установлено проведение земляных работ - раскопка траншеи ИП «Калентьева Е. Н.» без согласования работ в охранной зоне. В результате чего были повреждены 3 кабельные линии напряжением 10кВ и обесточены многоквартирные жилые дома: № 112, 113, 114,115,116,117,118,119,120, 121, ЦТП, 17 «А» блок № 1,2,3,4 и теннисный корт»,- сообщили в компании «Атырау Жарык».

    В данные время согласно гарантийного письма ЖКХ г. Атырау энергетиками проводятся аварийно-восстановительные работы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Энергетика #Атырауская область #Происшествия #Атырау
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