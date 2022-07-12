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    Жилые дома не спешат готовиться к отопительному сезону в Петропавловске

    12 Июля 2022, 14:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из 1 115 многоквартирных жилых домов паспорт готовности к отопительному сезону получили три, технически готовы к приему тепла – 167. Такие данные привели в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проблемы прошлого отопительного сезона местные власти разбили на три группы: невыполнение работ по промывке и опрессовке, разбалансировка системы отопления и повреждение на тепловых сетях.

    «Основная причина – это рост количества технологических нарушений, связанных с увеличением уровня износа тепловых сетей и недостаточностью объема выполняемых ежегодных работ по их замене», - сказал на заседании городского акимата руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Самат Акжигитов.

    Подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону власти города планируют завершить до 1 сентября.

    Одной из главных же проблем будущего отопительного сезона сами горожане считают состояние Петропавловской ТЭЦ-2, где в марте частично обрушилась дымовая труба. Позже на общественном совете прозвучала информация о том, что оборудование единственной городской теплоцентрали изношено на 60%. Нынешний отопительный сезон город пройдет с двумя вместо трех дымовых труб. К ним сейчас подключают котлы, на которых параллельно идет капитальный ремонт.

    До начала отопительного сезона в регионе – 2-2,5 месяца. В прошлом году он начался 20-го сентября.

    Фото: podolany.info

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Акимат Жилье Регионы Казахстана Отопительный сезон
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