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    Жилстройсбербанк обнулит комиссии, связанные с операциями по использованию пенсионных накоплений

    14 Декабря 2020, 15:53

    НУР-СУЛТНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») Ляззат Ибрагимова заявила, что, в случае утверждения Жилстройсбербанка уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений, банк планирует не взимать с граждан Казахстана комиссии за все операции, связанные с зачислением и переводом пенсионных выплат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    «Учитывая высокую социальную ответственность, которая налагается в связи с этим на наш банк, в преддверии Дня Независимости мы хотим обрадовать всех сограждан и объявить, что Жилстройсбербанк планирует обнулить все комиссии, связанные с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат по их целевому назначению. Также ЖССБ не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг по принятию и зачислению единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ», - сказала Ляззат Ибрагимова.

    С нового года граждане Казахстана смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, погашения ипотеки и оплаты лечения.

    Погасить действующую ипотеку или взять новую ипотеку можно в любом казахстанском банке. Уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений, единым окном подачи заявок в онлайн-формате и центром сбора и обработки информации об использовании пенсионных накоплений планируется определить Жилстройсбербанк. В начале 2021 года, по плану, онлайн-сервис по принятию заявок будет запущен и доступен казахстанцам. На этом портале они смогут пройти онлайн-авторизацию с помощью ЭЦП и получить возможность использовать доступную сумму пенсионных накоплений.

    Сразу следует обратить внимание на то, что использовать можно будет не всю сумму накоплений. Для каждого возраста определен свой порог достаточности – это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений, которая позволит обеспечить получателя пенсионными выплатами после его выхода на пенсию. Доступными для использования будут средства, накопленные на пенсионном счету сверх порога достаточности и за вычетом ИПН (индивидуального подоходного налога).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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