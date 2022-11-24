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Жилой массив Коктал-2 в столице подключают к высокоскоростному интернету

24 Ноября 2022, 11:40
Жилой массив Коктал-2 в столице подключают к высокоскоростному интернету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первых абонентов подключают к интернету в столичном микрорайоне Коктал-2. Жителям с помощью волоконнооптических линий связи предоставляются услуги высокоскоростного интернета и цифрового телевидения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

«Современная технология GPON проходит по столбам освещения и линиям электропередач. К подключению готовы 200 домохозяйств, находящиеся по улицам Баршын, Куланотпес, Саумалколь, Айдарлы, Акмола, Улытау и др. в жилом массиве Коктал», - говорится в сообщении.

Как пояснили в акимате, основным преимуществом применяемой технологии (Gigabit Passive Optical Network) является высокая скорость соединения и возможность подключить сразу несколько цифровых услуг по одной линии без лишних проводов. Данная технология предусматривает прокладку оптического кабеля до дома абонента, обеспечивает большую пропускную способность и возможность подключения сразу нескольких услуг.


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