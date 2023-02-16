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    Жилой комплекс хотят построить на месте автовокзала «Саяхат» в Алматы

    16 Февраля 2023, 11:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории бывшего автовокзала «Саяхат» могут построить жилой комплекс. Участок находится в частной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, собственником участка по проспекту Суюнбая, 15 является ТОО «Sayahat Realty» на основании договора купли-продажи земельного участка от 1 октября 2018 года.

    «В настоящее время участок огорожен, строительно-монтажные работы не ведутся. Полный пакет предпроектной документации отсутствует. Целевое назначение земельного участка - многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и подземным паркингом», - проинформировали в акимате.

    Здание автовокзала «Саяхат» снесли в конце 2008 года. Летом 2018 года торговцам рынка на автовокзале предложили работать в другом месте.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство
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