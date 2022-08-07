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    • Жилой комплекс горел в столице

    7 Августа 2022 00:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в столичном ЖК «Арыстан», передает МИА «Казинформ».

    «6 августа в 20:05 подразделения ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о пожаре по улице Толебаева, 6, ЖК «Арыстан». В ходе тушения установлено, что в складском помещении горели строительные материалы и пластиковые изделия на площади 25 кв. м. Силами огнеборцев пожар локализован в 20:21 и ликвидирован в 20:32. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 5 единиц техники», - сообщили в ДЧС.


    Фото: пресс-служба ДЧС.
    #Нур-Султан #Происшествия #Видео #Пожар
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