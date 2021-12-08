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    Жилой дом обрушился в курортном городе во Франции

    8 Декабря 2021, 07:24

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В провансальском городе Санари-сюр-Мер в результате взрыва обрушилось трехэтажное жилое здание. Причины трагедии выясняются, очевидцы и прибывшие на место трагедии спасатели отмечают, что почувствовали сильный запах газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Скончался 30-летний мужчина. Спасателям удалось извлечь из-под обломков его жену и малолетнего ребенка, их жизни ничто не угрожает. Продолжаются поиски еще двух человек. Жители соседних домов были эвакуированы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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