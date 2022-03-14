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    Жилищный вопрос - основной, который горожане поднимают на приёмах граждан – Алтай Кульгинов

    14 Марта 2022, 22:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году на личном приёме аким Нур-Султана Алтай Кульгинов принял 1,5 тыс граждан. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем на еженедельной основе проводить приёмы граждан. Переход на еженедельную основу позволяет нам значительно усилить обратную связь, оказывать существенную поддержку горожанам и сообща развивать нашу столицу. К примеру, в прошлом году на личном приёме граждан принял 1,5 тыс граждан. Кроме того, на системной основе объезжаем наши районы и жилые массивы, встречаемся с горожанами.

    Как я ранее говорил, основные вопросы, которые горожане поднимают на приёмах граждан - это жилищный вопрос. По поручению Главы государства значительно увеличили объём строительства соцквартир, расширили категорию участников жилищных программ, внедрили спецжилищную программу для молодёжи, увеличили сумму жилищных сертификатов и др.

    Также горожане задают вопросы по трудоустройству, получению образования, медпомощи, развитию жилых массивов, сносу аварийного и ветхого жилья, инфраструктуре и др. Вопросы, поступающие на приёмах граждан, берём в работу», - написал Алтай Кульгинов.

    Напомним, Президент Казахстана подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Жилье Общество
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