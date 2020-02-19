Жилищные займы на 420 млрд тенге будут предоставлены населению в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане обеспечивается доступность жилья для населения, рассказал председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов на коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Холдинг является основным оператором программ жилищного строительства в Казахстане. У нас функционируют четыре компании. Жилстройсбербанк занимает первое место по долгосрочным тенговым вкладам населения на сумму свыше 800 млрд тенге. В Жилстройсбербанке имеются 1,5 млн вкладчиков. По итогам 2019 года Жилстройсбербанком было выдано 63% ипотечных кредитов на жилье», - сообщил председатель правления холдинга «Байтерек» в ходе расширенного заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Глава холдинга напомнил, что с первого января 2018 года внесены изменения в законодательство, позволяющие военнослужащим осуществлять накопления в ЖССБК за счет получаемых жилищных выплат.

«Свыше 67 тыс. военнослужащих будут обеспечены собственным жильем. На первое января 2020 года военнослужащими открыто 98 тыс. спецсчетов с общей суммой поступлений 208 млрд тенге, выдано 6 592 займа на сумму 100 млрд тенге», - проинформировал он.

Кроме того, с июня 2019 года для врачей и учителей запущена программа «Арендное жилье с правом выкупа». По словам главы холдинга, в рамках обеспечения арендным жильем врачей и учителей Казахстанской ипотечной компанией подписаны договора на приобретение 567 квартир.

«Общий фонд построенного и приобретенного Казахстанской ипотечной компанией арендного жилья составил 1,1 млн квадратных метров. За период реализации программы «Арендное жилье с правом выкупа» арендным жильем обеспечено 18,4 тыс. семей. «Байтерек девелопмент» финансирует строительство кредитного жилья через механизм выкупа облигаций местных исполнительных органов по «револьверному» принципу. В 2019 году приобретены ценные бумаги местных исполнительных органов на 108,8 млрд тенге, план на 2019 год – 101,2 млрд тенге», - добавил А. Арифханов.

По его данным, Фонд гарантирования жилищного строительства за 2019 год выдал гарантии 23 проектам частных застройщиков на сумму 88,8 млрд тенге. Общий портфель прогарантированных проектов составил 155 млрд тенге.

Вместе с тем председатель холдинга сообщил, что в 2020 году планируется предоставление жилищных займов на 420 млрд тенге и приобретение облигаций местных исполнительных органов на 101,2 млрд тенге. По информации Айдара Арифханова, планируется также прогарантировать долевое строительство на 65,8 млрд тенге и просубсидировать кредиты застройщиков на 20 млрд тенге.



