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    Жилищные вопросы молодежи обсудили в столичном филиале Народной партии Казахстана

    18 Декабря 2020, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном филиале Народной партии Казахстана состоялись общественные слушания на тему «Доступное жилье для молодежи». Организаторами мероприятия выступило Молодежное крыло столичного городского комитета НПК, передает МИА «Казинформ».

    Участники общественных слушаний рассмотрели проблемы реализации государственных программ доступного жилья для молодежи. В частности, председатель республиканского предвыборного штаба НПК Олжас Сыздыков отметил актуальность данного вопроса в мегаполисах и для молодых людей со скромным семейным бюджетом.

    Тем временем, о проблемах окраин Кызылорды рассказывают представители РОО «URANkz» и кандидаты в депутаты Мажилиса от НПК, чей «красный автобус» уже несколько дней пребывает в Кызылординской области. К примеру, среди поднимаемых вопросов в дачных массивах «Ягодка» и «Пищевик», где постоянно проживают около тысячи человек - питьевая вода и маршрутные автобусы. А в селе Тонкерис опасения местных жителей связаны с близостью их домов к Цементному заводу. Еще одной точкой на карте «красного автобуса» стал пригород города Байконур - поселок Торетам, своими проблемами с кандидатами в депутаты делились жильцы единственной в селе многоэтажки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Выборы-2021
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