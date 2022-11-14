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    Жилищные сертификаты на 30 млн тенге получили жители ЗКО

    14 Ноября 2022, 03:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Всего на эти цели из областного бюджета выделили почти 200 миллионов тенге, передаёт МИА»Казинформ«со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев сообщил, что с начала 2020 года для покрытия части первоначального взноса государство начало выдавать жилищные сертификаты. В 2020 и 2021 годы их получили 99 граждан на общую сумму 49,7 миллионов тенге.

    В этом году для предоставления жилищного сертификата с областного бюджета выделили 199,5 миллионов тенге. 50 человек их уже получили (на 29,9 миллионов тенге).

    Напомним, в октябре список получателей жилищных сертификатов пополнился такими категориями, как дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; пенсионеры и инвалиды первой и второй групп.

    Вместе с тем, в 2022 году внедрён механизм субсидирования арендной платы на вторичное жильё для социально-уязвимых слоёв населения. Очередники по нескольким категориям (инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени; многодетные семьи, нуждающихся в жилье) имеют возможность получения выплат на безвозмездной основе в виде компенсации. 50% оплачивает бюджет и 50% - получатель.

    В этом году для этих целей из местного бюджета выделили 270 миллионов тенге. На сегодня согласно данным АО «Отбасы банк» поступило 852 заявки. Из них одобрено 243 и заключен договор найма с 42 гражданами.
    Западно-Казахстанская область Жилье
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